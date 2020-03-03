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Літак. Фото: perm.rbc.ru

У Росії пасажирський літак здійснив екстрену посадку через повідомлення про бомбу на борту

3 бер 2020, 10:46
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У Росії літаку компанії S7, який виконував авіарейс Новосибірськ — Москва, довелося різко змінити курс на 90° і піти на екстрену посадку в аеропорту Пермі.

Причиною цього стало анонімне повідомлення про те, що на борту лайнера Airbus A320 знаходиться бомба, повідомляє «АіФ-Прикамье».

Через дві години після зльоту командир літака подав сигнал тривоги і знизився. Потім борт розвернувся у бік Пермі.

Командир екіпажу вирішив зробити екстрену посадку в аеропорту «Перм». На борту літака перебувало 113 пасажирів і шість членів екіпажу.

Літак Airbus A320 без інцидентів приземлився в аеропорту «Перм». Проводяться роботи з перевірки літака на наявність вибухових пристроїв.

Необхідно відзначити, що колл-центр компанії S7 отримав ще одне анонімне повідомлення про закладену бомбу на борту літака неіснуючого рейсу.


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