Літак. Фото: perm.rbc.ru

https://racurs.ua/ua/n134575-u-rosiyi-pasajyrskyy-litak-zdiysnyv-ekstrenu-posadku-cherez-povidomlennya-pro-bombu-na-bortu.html

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У Росії літаку компанії S7, який виконував авіарейс Новосибірськ — Москва, довелося різко змінити курс на 90° і піти на екстрену посадку в аеропорту Пермі.

Причиною цього стало анонімне повідомлення про те, що на борту лайнера Airbus A320 знаходиться бомба, повідомляє «АіФ-Прикамье».

Через дві години після зльоту командир літака подав сигнал тривоги і знизився. Потім борт розвернувся у бік Пермі.

Командир екіпажу вирішив зробити екстрену посадку в аеропорту «Перм». На борту літака перебувало 113 пасажирів і шість членів екіпажу.

Літак Airbus A320 без інцидентів приземлився в аеропорту «Перм». Проводяться роботи з перевірки літака на наявність вибухових пристроїв.

Необхідно відзначити, що колл-центр компанії S7 отримав ще одне анонімне повідомлення про закладену бомбу на борту літака неіснуючого рейсу.