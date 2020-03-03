Самолет. Фото: perm.rbc.ru

https://racurs.ua/n134575-v-rossii-passajirskiy-samolet-sovershil-ekstrennuu-posadku-iz-za-soobscheniya-o-bombe-na-bortu.html

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В России самолетукомпании S7, совершавшему авиарейс Новосибирск — Москва, пришлось резко сменить курс на 90° и пойти на экстренную посадку в аэропорту «Пермь».

Причиной этому стало анонимное сообщение о том, что на борту лайнера Airbus A320 находится бомба, сообщает «АиФ-Прикамье».

Спустя два часа после взлета командир самолета подал сигнал тревоги и снизился. Затем борт развернулся в сторону Перми.

Командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту «Пермь». На борту самолета находилось 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет Airbus A320 благополучно приземлился в аэропорту «Пермь». Проводятся работы по проверке салона на наличие взрывных устройств.

Необходимо отметить, что колл-центр компании S7 получил еще одно анонимное сообщение о заложенной бомбе на борту самолета несуществующего рейса.