Все пятеро зараженных коронавирусом в Чехии вернулись из Италии, о новых случаях объявили Хорватия и Грузия, скриншот онлайн-карты

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Ракурс

В Чехии анализы подтвердили пять случаев заражения новым типом коронавируса. Два новых случая касаются женщин, состоящих в контакте с ранее выявленными больными.

Всего в стране анализы на этот вид заболевания взяли у 236 граждан. Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сообщил, что все выявленные зараженные коронавирусом в стране недавно побывали в Италии.

Это трое граждан Чехии — двое мужчин и женщина, а также американка, которая учится в Милане, и ее подруга из Эквадора, пишет Blesk.

Медики установили, с кем они контактировали по прибытии из Италии. Эти люди находятся на домашнем карантине.

Число подтвержденных в Хорватии случаев инфицирования коронавирусом нового вида возросло до девяти, сообщает Jutarnji list. Речь идет о водителе грузовика, который часто доставлял товары в Италию. Он живет в городе Вараждин на северо-западе Хорватии. Ранее сообщалось о восьми случаях инфицирования (три в Загребе и пять в Риеке).

В России пока зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Первыми зараженными стали двое граждан Китая, которые были помещены в карантин в больницах Читы и Тюмени. Их выписали в конце февраля. Еще троих эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, они проходят лечение в больнице. Шестым стал россиянин, который недавно вернулся в Москву из Италии.

Кроме того, два случая инфицирования подозревают на круизном лайнере в норвежском порту. Прибывший из Гамбурга круизный лайнер AIDAaura с 1,2 тыс. пассажиров должен был покинуть порт Хаугесунн 2 марта, однако остался там еще на день в ожидании результатов анализов двух пассажиров, сообщила во вторник Норвежский государственная телерадиокомпания.

Неделю назад эти пассажиры, граждане Германии, контактировали с мужчиной, у которого наличие коронавируса впоследствии было подтверждено. Судно должно посетить еще шесть городов Норвегии, а затем вернуться обратно в Германию.

Как сообщает в Твиттер ресурс BNO, в Грузии подтверждены два случая инфицирования COVID-19.

«Ракурс» сообщал, что SARS-Cov-2 убил уже шесть человек в США. Всего в США зафиксировали 101 случай инфицирования. 3 марта первый случай заражения зафиксировали в Марокко, новые случаи обнаружили в Австралии, Пакистане, Эквадоре. Число жертв нового типа коронавируса во всем мире достигло 3 тыс. 123 человек. В Китае от болезни умерли 2 тыс. 943 человека, в других странах мира — 180 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)