Усі п'ятеро заражених коронавірусом в Чехії повернулися з Італії, про нові випадки оголосили Хорватія та Грузія, скріншот онлайн-карти

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Ракурс

У Чехії аналізи підтвердили п’ять випадків зараження новим типом коронавірусу. Два нових випадки стосуються жінок, які перебували в контакті з раніше виявленими хворими.

Всього в країні аналізи на цей вид захворювання взяли у 236 громадян.

Міністр охорони здоров’я Чехії Адам Войтех повідомив, що всі заражені коронавірусом недавно побували в Італії. Це троє громадян Чехії — два чоловіки і жінка, а також американка, яка навчається в одному з вузів Мілана, і її подруга з Еквадору, пише Blesk.

Медики встановили, з ким вони контактували після прибуття з Італії. Ці люди перебувають на домашньому карантині.

Кількість підтверджених в Хорватії випадків інфікування коронавірусом нового виду зросла до дев’яти, повідомляє Jutarnji list. Йдеться про водія вантажівки, який часто доставляв товари в Італію. Він живе в місті Вараждін на північному заході Хорватії. Раніше повідомлялося про вісім випадків інфікування — три в Загребі і п’ять в Рієці.

У Росії наразі зафіксували шість випадків зараження коронавірусом, повідомили в прес-службі Росспоживнагляду. Першими зараженими стали двоє громадян Китаю, які були поміщені в карантин в лікарнях Чити і Тюмені і виписані наприкінці лютого. Ще трьох евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess, вони проходять лікування в лікарні. Шостим став росіянин, який нещодавно повернувся в Москву з Італії.

Крім того, два випадки інфікування підозрюють на круїзному лайнері в норвезькому порту. Прибулий з Гамбурга круїзний лайнер AIDAaura з 1,2 тис. пасажирів мав покинути порт Хаугесунн 2 березня, проте залишився там ще на день в очікуванні результатів аналізів двох пасажирів, повідомила у вівторок Норвезька державна телерадіокомпанія.

Тиждень тому ці пасажири, громадяни Німеччини, контактували з людиною, у якої наявність коронавірусу згодом було підтверджено. Судно має відвідати ще шість міст Норвегії, а потім повернутися назад в Німеччину.

Як повідомляє у Твіттер ресурс BNO, у Грузії підтверджено два випадки інфікування COVID-19.

«Ракурс» повідомляв, що SARS-Cov-2 вбив вже шістьох осіб у США. Загалом у США зафіксували 101 випадок інфікування. 3 березня перший випадок зараження зафіксували в Марокко, нові випадки виявили в Австралії, Пакистані, Еквадорі. Кількість жертв нового типу коронавірусу у всьому світі досягла 3 тис. 123 осіб. У Китаї від хвороби померли 2 тис. 943 особи, в інших країнах світу — 180 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)