Коронавірус шириться світом. Карта: Global Cases by Johns Hopkins CSSE

https://racurs.ua/ua/n134566-kytayskyy-koronavirus-v-marokko-zafiksuvaly-pershyy-vypadok-zarajennya-zrosla-kilkist-zagyblyh.html

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Китайський коронавірус SARS-Cov-2 вбив вже шістьох осіб у Сполучених Штатах Америки.

Загалом у США зафіксували 101 випадок інфікування. У штаті Каліфорнія нарахували 20 випадків зараження коронавірусом, у Вашингтоні — 18 випадків. Загалом зараження зафіксували у понад 10 штатах. Надзвичайний стан оголошено в місті Редмонд (штат Вашингтон) та Сан-Антоніо (штат Техас). У Редмонді розташована всесвітня штаб-квартира Microsoft, місто знаходиться всього в 4 милях від Кіркленда, штат Вашингтон. Про це 3 березня повідомляє BNOnews у Twitter.

Перший випадок зараження зафіксували в Марокко, нові випадки виявили в Австралії, Пакистані, Еквадорі. Кількість жертв нового типу коронавірусу у всьому світі досягла 3 тис. 123 осіб. У Китаї від хвороби померли 2 тис. 943 особи, в інших країнах світу — 180 осіб.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом SARS-Cov-2 у світі наразі зросла до 90 тис. 927 осіб. Поза межами КНР захворіли 10 тис. 776 осіб. Крім того зросла кількість інфікованих в Ірані — до 1 тис. 501 особа.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, 2 березня китайський коронавірус зафіксували в понад 70 країнах світу. Загальна кількість заражених SARS-CoV-2 перевищила 90 тис. осіб. Також в КНР зафіксовано 2 тис. 912 смертей від коронавірусу. За межами Китаю від нього загинули 170 осіб.