Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n134562-koronavirus-v-sviti-vje-90-tys-infikovanyh-10-tys-za-mejamy-kytau.html

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Китайський коронавірус зафіксований вже в понад 70 країнах світу. Загальна кількість заражених SARS-CoV-2 перевищила 90 тис. осіб.

За останніми даними, в Китаї налічується 80 тис. 26 інфікованих, за межами Китаю — 10 тис. 229 хворих в 72 країнах. Про це повідомляє BNO News в Twitter.

Загальна кількість заражених — 90 тис. 225 осіб. Також в Китаї зафіксовано 2 тис. 912 смертей від коронавірусу. За межами Китаю від COVID-19 загинуло 170 осіб.

За межами Китаю найбільше заражених — в Південній Кореї (4 тис. 335), Італії (2 тис. 36) та Ірані (1 тис. 501). За останню добу в Італії підтвердили 340 нових випадків інфікування коронавірусом і 18 смертей. Загальна кількість загиблих в країні — 52 людини.

Також повідомляється про чотири нові випадки інфікування в Сполучених Штатах Америки. Загалом там 92 заражених.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перші випадки інфікування зафіксували ще в чотирьох країнах — Йорданії, Латвії, Сенегалі та Тунісі. Таджикистан через епідемію коронавірусу повідомив, що не пускатиме на територію країни громадян 35 країн, зокрема США, Британії, Китаю, Ірану та Японії.