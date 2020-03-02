Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n134558-koronavirus-poshyryvsya-sche-na-chotyry-krayiny-tadjykystan-zakryv-v-yizd-gromadyanam-35-derjav.html

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Китайський коронавірус вже зафіксовано в понад 60 країнах світу. Перші випадки інфікування зафіксували ще в чотирьох країнах — Йорданії, Латвії, Сенегалі та Тунісі.

Також кількість випадків інфікування зросла в Нідерландах — там уже 18 хворих. Про це повідомляє BNO News в Twitter.

Окрім того, нові інфіковані є й в Іспанії. Там повідомляють про 36 нових випадків зараження. Загальна кількість хворих в країні — 120.

Таджикистан через епідемію коронавірусу повідомив, що не пускатиме на територію країни громадян 35 країн, зокрема США, Британії, Китаю, Ірану та Японії.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили, що вимірювання температури тіла під час в’їзду/виїзду з країни не є ефективним методом запобігання поширенню коронавірусу, оскільки інфікований може перебувати в інкубаційному періоді, тобто без очевидних симптомів захворювання.