Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

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Китайский коронавирус уже зафиксирован в более 60 странах мира. Первые случаи инфицирования зафиксировали еще в четырех странах — Иордании, Латвии, Сенегале и Тунисе.

Также количество случаев инфицирования увеличилось в Нидерландах — там уже 18 заболевших. Об этом сообщает BNO News в Twitter.

Кроме того, новые инфицированные есть и в Испании. Там сообщают о 36 новых случая заражения. Общее количество заболевших в стране — 120.

Таджикистан из-за эпидемии коронавируса сообщил, что не будет пускать на территорию страны граждан 35 стран, в том числе США, Британии, Китая, Ирана и Японии.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что измерение температуры тела во время въезда/выезда со страны не является эффективным методом предотвращения распространения коронавируса, поскольку инфицированный может пребывать в инкубационном периоде, то есть без очевидных симптомов заболевания.