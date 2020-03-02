ВОЗ раскритиковала измерение температуры туристам для борьбы с коронавирусом. Фото: AP

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Китайский коронавирус зафиксировали уже в более 60 странах мира. Из-за этого многие страны вводят на границах контроль температуры тела как метод предотвращения распространения коронавируса.

Однако измерение температуры во время въезда/выезда со страны не является эффективным методом, поскольку инфицированный может пребывать в инкубационном периоде, то есть очевидных симптомов заболевания. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также заболевшие могут принять жаропонижающие лекарства, чтобы скрыть инфицирование коронавирусом. В ВОЗ добавили, что такой метод требует значительных инвестиций, но результата от него мало. В организации считают, что более действенным будет давать правильные рекомендации путешествующим, а также собирать информацию о состоянии здоровья по приезду человека.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Как сообщалось, в Ухане, где началось распространение нового коронавируса, закрыли один из госпиталей по борьбе с эпидемией. Причиной стало то, что там закончились пациенты. Оттуда выписали последних пациентов, которые вылечились от коронавируса SARS-Cov-2.

Как известно, общее количество инфицированных коронавирусом SARS-Cov-2 в мире возросло до 89 тыс. 210 человек, умерли 3 тыс. 50 человек.