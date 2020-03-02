В Ухане из-за нехватки пациентов частично закрыли временный госпиталь. Фото: headtopics.com

https://racurs.ua/n134531-epidemiya-koronavirusa-v-uhane-iz-za-nehvatki-pacientov-chastichno-zakryli-vremennyy-gospital.html

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В Ухане, где началось распространение нового коронавируса, закрыли один из госпиталей по борьбе с эпидемией.

Временный госпиталь «Фанцан», специально развернутый на территории спортивного комплекса для лечения пациентов с коронавирусом, частично закрылся. Причиной стало то, что там закончились пациенты. Оттуда выписали последних пациентов, которые излечились от коронавирусп SARS-Cov-2. Об этом сообщает китайский портал Sina.

На момент закрытия в этом отделении оставались 154 пациента. Их уже распределили в два других сектора госпиталя, которые продолжают работать.

Как известно, временный госпиталь «Фанцан» начал работать 5 февраля, его оперативно построили для борьбы с эпидемией коронавируса. Комплекс рассчитан на 800 мест и разделен на три отделения. В госпитале работают 619 медработников, с начала работы здесь прошли успешное лечение 240 пациентов.

Карта распространения коронавирус SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, общее количество инфицированных коронавирусом SARS-Cov-2 в мире возросло до 89 тыс. 210 человек, умерли 3 тыс. 50 человек. За пределами Китая заболели 9 тыс. 178 человек, умерли 138 человек. Кроме того, возросло количество инфицированных в Италии — до 1 тыс. 624 человек, Южной Кореи — 4 тыс. 335 человек.