В Ухані через брак пацієнтів частково закрили тимчасовий госпіталь. Фото: headtopics.com

https://racurs.ua/ua/n134531-epidemiya-koronavirusu-v-uhani-cherez-brak-paciientiv-chastkovo-zakryly-tymchasovyy-gospital.html

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В Ухані, де почалося поширення нового коронавірусу, закрили один з госпіталів по боротьбі з епідемією.

Тимчасовий госпіталь «Фанцан», спеціально розгорнутий на території спортивного комплексу для лікування пацієнтів з коронавірусом, частково закрився. Причиною стало те, що там закінчилися пацієнти. Звідти виписали останніх пацієнтів, які вилікувалися від коронавірусу SARS-Cov-2. Про це повідомляє китайський портал Sina.

На момент закриття в цьому відділенні залишалися 154 пацієнти. Їх вже розподілили в два інших сектори госпіталю, які продовжують працювати.

Як відомо, тимчасовий госпіталь «Фанцан» розпочав працювати 5 лютого, його оперативно побудували для боротьби з епідемією коронавірусу. Комплекс розрахований на 800 місць і розділений на три відділення. У госпіталі працюють 619 медпрацівників, з початку роботи тут успішне лікування пройшли 240 пацієнтів.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, загальна кількість інфікованих коронавірусом SARS-Cov-2 у світі зросла до 89 тис. 210 осіб, померли 3 тис. 50 осіб. Поза межами Китаю захворіли 9 тис. 178 осіб, померли 138 осіб. Крім того зросла кількість інфікованих в Італії — до 1 тис. 624 осіб, Південній Кореї — 4 тис. 335 осіб.