Хабар. Фото: Амур.інфо

https://racurs.ua/ua/n134530-u-rosiyi-chynovnyk-habarnyk-pid-chas-obshuku-z-yiv-dokaz-video.html

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У Росії Федеральна служба безпеки (ФСБ) затримала заступника керівника управління Россільгоспнагляду в Іркутську Володимира Журавльова під час одержання хабара.

Чиновник під час обшуку з’їв речовий доказ: чоловік схопив зі столу аркуш паперу і швидко його проковтнув. Здійснюючи цю процедуру, чиновник подавився і силовик постукав йому по спині рукою. Відеоролик із інцидентом опублікував Слідчий комітет Росії у YouTube.

На аркуші паперу, який проковтнув хабарник, були написані цифри. У ФСБ підозрюють, що аркуш містив інформацію про отримані хабарі.

За підсумками обшуку було виявлено суму хабара, покриту спеціальним розчином, який також був виявлений на руках чиновника. Силовики підозрюють, що Журавльов отримав його від бізнесмена за видачу фітосанітарних сертифікатів, які необхідні для експорту лісової продукції.

Крім того, під час обшуку службова собака знайшов пакет із порошком, схожим на кокаїн.