В Індії голуби проникли у літак і затримали його на півгодини. Фото: Москвич Mag

https://racurs.ua/ua/n134529-v-indiyi-goluby-pronykly-u-litak-i-zatrymaly-yogo-na-pivgodyny-video.html

Ракурс

Голуби, що проникли у салон літака в Індії, влаштували там справжній переполох.

Відео, на якому екіпаж і пасажири намагаються спіймати непроханих гостей, виклав у Twitter журналіст Нірнай Капур.

На кадрах відеоролику видно, як два голуби літають салоном пасажирського лайнера, а бортпровідники і пасажири намагаються їх упіймати голіруч. Пасажири були здивовані такою ситуацією, деякі з них фотографували птахів на смартфони.

В авіакомпанії GoAir у Twitter повідомили, що члени екіпажу відразу позбулися голубів на борту і літак вилетів у Джайпур за розкладом.

Насправді ж літак, на який прорвалися птахи, прибув до місця призначення з півгодинним запізненням. У коментарях під постом індійського журналіста представники GoAir висловили свої вибачення: «Ми розуміємо, що ви отримали не те враження від подорожі, на яке розраховували, і ми шкодуємо».

Раніше ми повідомляли, що в Австралії авіакомпанія зняла з рейсу кота через перевантаження літака.