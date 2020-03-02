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Ракурс
В Індії голуби проникли у літак і затримали його на півгодини. Фото: Москвич Mag

В Індії голуби проникли у літак і затримали його на півгодини (ВІДЕО)

2 бер 2020, 13:48
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Голуби, що проникли у салон літака в Індії, влаштували там справжній переполох.

Відео, на якому екіпаж і пасажири намагаються спіймати непроханих гостей, виклав у Twitter журналіст Нірнай Капур.

На кадрах відеоролику видно, як два голуби літають салоном пасажирського лайнера, а бортпровідники і пасажири намагаються їх упіймати голіруч. Пасажири були здивовані такою ситуацією, деякі з них фотографували птахів на смартфони.

В авіакомпанії GoAir у Twitter повідомили, що члени екіпажу відразу позбулися голубів на борту і літак вилетів у Джайпур за розкладом.

Насправді ж літак, на який прорвалися птахи, прибув до місця призначення з півгодинним запізненням. У коментарях під постом індійського журналіста представники GoAir висловили свої вибачення: «Ми розуміємо, що ви отримали не те враження від подорожі, на яке розраховували, і ми шкодуємо».

Раніше ми повідомляли, що в Австралії авіакомпанія зняла з рейсу кота через перевантаження літака.

Джерело: Ракурс


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