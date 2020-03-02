Війна на Донбасі: журналіст пояснив активізацію бойовиків пасивністю розвідки ЗСУ, фото — "Дивись"

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Відсутність реакції високопосадовців на нові обстріли на лінії розмежування на Донбасі, а також чергову смерть українського військового стала причиною вибуху гніву військового журналіста Юрія Бутусова.

У Фейсбук він розповів, що знову «російські солдати зайшли всередину наших позицій, атакували на тиловий дорозі машину постачання 46-ї бригади».

Бутусов вважає, що противник скористався скороченням активності українських розвідгруп, а напад стався там, де нібито припинили стріляти — поблизу Станиці Луганській. Він вважає, що головнокомандувач зобов’язаний реагувати і робити висновки з таких трагедій.

Реакція повинна бути негайна, президент зобов’язаний висловити співчуття загиблому за Україну. Це не коронавірус, це реальна загроза. Але мовчання означає, що Головнокомандувач взагалі відсутній на робочому місці, — написав Бутусов.

Нагадаємо, що 1 березня один український військовослужбовець загинув, семеро отримали поранення внаслідок нових обстрілів на Донбасі.

Сьогодні окупаційні війська з гранатометів різних систем і стрілецької зброї вели вогонь по захисникам населеного пункту Мар’їнка. Втрат серед українських військовослужбовців немає. 2 березня у Красногорівці було поранено цивільного мешканця.

Противник вів вогонь на ураження по будинкам мирних жителів із застосуванням мінометів калібру 120 мм, чудово розуміючи, що обстріли становитимуть загрозу життю та здоров’ю цивільного населення. Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено одного мешканця, — повідомив штаб ООС.

Підрозділи ООС дали по російським окупантам адекватну відповідь.