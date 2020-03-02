Війна на Донбасі: один український військовослужбовець загинув, семеро отримали поранення

Війна на Донбасі. Фото: 24 Канал

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Війна на Донбасі забирає життя українських героїв. Вчора, 1 березня, окупаційні військові формування Російської Федерації 11 разів обстріляли позиції українських воїнів.

В результаті обстрілів загинув один український військовослужбовець, п’ятеро українських воїнів отримали поранення і ще двоє українців отримали бойові ураження, повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовані поблизу населеного пункту Піски (противник випустив дві міни), поблизу Лебединського, Невельського, Авдіївки, в районі Березового, поруч з Мар’їнкою та недалеко від Тарамчука.

Також були обстріляні позиції наших воїнів поблизу Луганського, недалеко від населеного пункту Нижньотепле, поруч з Новолуганським противник випустив три міни. Поблизу Новотошківського ворог випустив 12 мін.

Сьогодні окупаційні війська з гранатометів різних систем і стрілецької зброї вели вогонь по захисникам населеного пункту Мар’їнка. Втрат серед українських військовослужбовців немає.