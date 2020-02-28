Війна на Донбасі: один загиблий, ще один військовослужбовець поранений

Війна на Донбасі. Фото: Рубрика

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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських захисників. Вчора, 27 лютого, ворог шість разів порушував режим припинення вогню. Ворог для обстрілів українських позицій використовував міномети калібру 120 мм, які заборонені мінських угодами. У результаті обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще один воїн отримав поранення.

Про втрати на фронті повідомила прес-служба операції Об'єднаних сил.

Під час обстрілу наших позицій противник також використовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поблизу населеного пункту Новомихайлівка ворог для обстрілів застосував гранатомети і стрілецьку зброю. Поруч із Красногорівкою бойовики вели вогонь із станкового протитанкового гранатомета, поблизу Старогнатівки вогонь вівся із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі Новотошківського противник із 120-міліметрових мінометів випустив 30 мін. Поблизу Горіхового з такого ж міномету були випущені три міни.