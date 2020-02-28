Война на Донбассе: один погибший, еще один военнослужащий ранен

Война на Донбассе. Фото: Рубрика

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Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских защитников. Вчера, 27 февраля, противник шесть раз нарушал режим прекращения огня. Враг для обстрела украинских позиций использовал минометы калибра 120 мм, которые запрещены минскими соглашениями. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один воин получил ранение.

О потерях на фронте сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Во время обстрелов наших позиций противник также использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи населенного пункта Новомихайловка враг для обстрелов применил гранатометы и стрелковое оружие. Рядом с Красногоровкой боевики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета, вблизи Старогнатовки огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новотошковского противник из 120-миллиметровых минометов выпустил 30 мин. Вблизи Орехового из такого же миномета были выпущены три мины.