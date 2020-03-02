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Ракурс
Война на Донбассе. Фото: 24 Канал

Война на Донбассе: один украинский военнослужащий погиб, семеро получили ранения

2 мар 2020, 08:32
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Война на Донбассе забирает жизни украинских героев. Вчера, 1 марта, оккупационные военные формирования Российской Федерации 11 раз обстреляли позиции украинских воинов.

В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, пятеро украинских воинов получили ранения и еще двое украинцев получили боевые поражения, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенного пункта Пески (противник выпустил две мины), вблизи Лебединского, Невельского, Авдеевки, в районе Березового, рядом с Марьинкой и недалеко от Тарамчука.

Также были обстреляны позиции наших воинов вблизи Луганского, недалеко от населенного пункта Нижнетеплое, рядом с Новолуганським противник выпустил три мины. Вблизи Новотошковского противник выпустил 12 мин.

Сегодня оккупационные войска из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по защитникам населенного пункта Марьинка. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Источник: Ракурс


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