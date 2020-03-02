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Ракурс
Алексей Гончарук и Андрей Ермак. Фото: Twitter

Гончарук и Ермак встречались в киевском ресторане — журналист (ФОТО)

2 мар 2020, 07:37
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в неофициальной обстановке встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Встреча проходила вчера вечером в киевском ресторане «Сутра».

Свидетелем данной встречи стал журналист Кристофер Миллер, который опубликовал в Twitter несколько снимков из ресторана.

Скриншот твита Кристофера Миллера в Twitter

Алексей Гончарук и Андрей Ермак. Фото: Twitter

По словам журналиста, разговор у чиновников был серьезным и велся приглушенными голосами.

Сразу после окончания беседы Гончарук и Ермак покинули заведение.

Журналист сообщил, что многого ему услышать не удалось, но все же он мог расслышать имя олигарха Игоря Коломойского.

Скриншот твита Кристофера Миллера в Twitter

Как ранее писал «Ракурс», в среду, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады, инициатором которого стал президент Украины Владимир Зеленский. В повестку дня заседания включен вопрос о Кабинете министров. По информации некоторых СМИ, во время данного заседания будет решаться вопрос об отставке Гончарука.

Источник: Ракурс


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