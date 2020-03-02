Алексей Гончарук и Андрей Ермак. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n134502-goncharuk-i-ermak-vstrechalis-v-kievskom-restorane-jurnalist-foto.html

Ракурс

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в неофициальной обстановке встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Встреча проходила вчера вечером в киевском ресторане «Сутра».

Свидетелем данной встречи стал журналист Кристофер Миллер, который опубликовал в Twitter несколько снимков из ресторана.

По словам журналиста, разговор у чиновников был серьезным и велся приглушенными голосами.

Сразу после окончания беседы Гончарук и Ермак покинули заведение.

Журналист сообщил, что многого ему услышать не удалось, но все же он мог расслышать имя олигарха Игоря Коломойского.

Как ранее писал «Ракурс», в среду, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады, инициатором которого стал президент Украины Владимир Зеленский. В повестку дня заседания включен вопрос о Кабинете министров. По информации некоторых СМИ, во время данного заседания будет решаться вопрос об отставке Гончарука.