Гончарук и Ермак встречались в киевском ресторане — журналист (ФОТО)https://racurs.ua/n134502-goncharuk-i-ermak-vstrechalis-v-kievskom-restorane-jurnalist-foto.htmlРакурс
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в неофициальной обстановке встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Встреча проходила вчера вечером в киевском ресторане «Сутра».
Свидетелем данной встречи стал журналист Кристофер Миллер, который опубликовал в Twitter несколько снимков из ресторана.
По словам журналиста, разговор у чиновников был серьезным и велся приглушенными голосами.
Сразу после окончания беседы Гончарук и Ермак покинули заведение.
Журналист сообщил, что многого ему услышать не удалось, но все же он мог расслышать имя олигарха Игоря Коломойского.
Как ранее писал «Ракурс», в среду, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады, инициатором которого стал президент Украины Владимир Зеленский. В повестку дня заседания включен вопрос о Кабинете министров. По информации некоторых СМИ, во время данного заседания будет решаться вопрос об отставке Гончарука.