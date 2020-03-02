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Ракурс
Новый коронавирус. Фото: Aysor.am

Новый коронавирус: в Тернополе госпитализирован ребенок с подозрением на заражение

2 мар 2020, 07:00
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Новый коронавирус распространяется по Европе и украинцы, которые недавно побывали в ЕС опасаются заражения. В Тернополе родители 2,5-летнего ребенка, которые недавно возвратились из Испании, забили тревогу, когда у их чада появились симптомы ОРВИ.

Ребенка экстренно госпитализировали 1 марта в больницу, он был помещен в инфекционный бокс. Были проведены лабораторные исследования на возможность заражения ребенка коронавирусом, сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.

Лабораторные исследования показали, что ребенок заболел обычным гриппом группы «В». В настоящее время маленький пациент проходит курс лечения.

В сообщении указано, что госпитализированный ребенок проживает в одной из пригородных деревень Тернополя и недавно вместе с родителями посещал Мадрид.

Источник: Ракурс


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