Новий коронавірус: у Тернополі госпіталізовано дитину з підозрою на зараження

Новий коронавірус. Фото: Aysor.am

https://racurs.ua/ua/n134501-novyy-koronavirus-u-ternopoli-gospitalizovano-dytynu-z-pidozrou-na-zarajennya.html

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Новий коронавірус поширюється Європою і українці, які нещодавно побували в ЄС побоюються зараження. У Тернополі батьки 2,5-річної дитини, які недавно повернулися з Іспанії, забили на сполох, коли у їхнього чада з’явилися симптоми ГРВІ.

Дитину негайно госпіталізували 1 березня в лікарню і поміщено в інфекційний бокс. Були проведені лабораторні дослідження на можливість зараження дитини коронавірусом, повідомляє прес-служба міськради Тернополя.

Лабораторні дослідження показали, що дитина захворіла на звичайний грип групи «В». Наразі маленький пацієнт проходить курс лікування.

У повідомленні зазначено, що госпіталізована дитина проживає в одному із приміських сіл Тернополя і нещодавно разом з батьками відвідувала Мадрид.