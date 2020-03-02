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Ракурс
Новий коронавірус. Фото: Aysor.am

Новий коронавірус: у Тернополі госпіталізовано дитину з підозрою на зараження

2 бер 2020, 07:00
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Новий коронавірус поширюється Європою і українці, які нещодавно побували в ЄС побоюються зараження. У Тернополі батьки 2,5-річної дитини, які недавно повернулися з Іспанії, забили на сполох, коли у їхнього чада з’явилися симптоми ГРВІ.

Дитину негайно госпіталізували 1 березня в лікарню і поміщено в інфекційний бокс. Були проведені лабораторні дослідження на можливість зараження дитини коронавірусом, повідомляє прес-служба міськради Тернополя.

Лабораторні дослідження показали, що дитина захворіла на звичайний грип групи «В». Наразі маленький пацієнт проходить курс лікування.

У повідомленні зазначено, що госпіталізована дитина проживає в одному із приміських сіл Тернополя і нещодавно разом з батьками відвідувала Мадрид.

Джерело: Ракурс


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