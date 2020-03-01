Офіцерів запасу призиватимуть на строкову службу. Фото: flickr.com

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Офіцерів запасу в 2020 році призвуть на строкову службу в армію. Повістки прийдуть офіцерам віком до 43 років, які не проходили військової служби, але закінчили кафедри військової підготовки, отримали військове звання офіцерського складу і знаходяться в запасі.

Військова служба особам офіцерського складу передбачена законом України «Про військовий обов’язок і військову службу». Строки призову, обсяги, військово-облікові спеціальності визначають накази міністра оборони України та начальника Генерального штабу. Про це 1 березня повідомив начальник відділу комплектування офіцерським складом управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Сергій Волков виданню «АрміяInform».

Поки що жодного наказу не видано, і не визначені терміни, коли їх призиватимуть, але початкова організаційно-планова робота у військкоматах з цією категорією військовослужбовців вже йде. Збираються послужні картки, уточняються картотеки, кількість цих офіцерів, — переконує Волков.

Організацією призову наразі займаються військові комісаріати. Туди призовники повинні з’явитися і пройти медогляд. Після проведення атестаційних комісій офіцерів можуть призвати на службу на 18 місяців.

Випускники кафедри військової підготовки призиваються шляхом зарахування слухачами курсів перепідготовки і підвищення кваліфікації військових вузів. Три місяці вони вивчатимуть свою військово-облікову спеціальність, а потім будуть призначені на військову службу не бойових частин армії. Волков уточнив, що офіцерів запасу не залучатимуть до участі в операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Нагадаємо, у лютому Міноборони розіслало до облдержадміністрацій листи з рекомендаціями головам призовних комісій щодо того, як розглядати питання надання відстрочки від призову 18 та 19-річним юнакам.