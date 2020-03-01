NASA опублікувало нові подробиці місії InSight. Фото: nasa.gov

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Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало список досягнень наукової станції InSight, яка працює на Марсі.

Планетарний зонд оснащений низкою наукових пристроїв. На борту робота є сейсмометр для виявлення землетрусів, датчики для вимірювання сили вітру і тиску повітря, а також магнітометр і датчик теплового потоку, призначений для аналізу температури планети. Ця техніка дозволяє науковцям зрозуміти, як формується кам’яниста планета, така як Марс. Про це повідомляється на сайті NASA.

Зазначається, що за час роботи зонда на Червоній планеті, дослідники зафіксували низку підземних поштовхів — так званих марсотрусів. Зазначається, що вони відбулися на глибині понад 30 км і ледь відчувалися на поверхні. Найближчим часом вчені більш детально досліджуватимуть це явище.

Крім того, InSight виявив залишки магнітного поля Марса в глибокій улоговині Хомстед. Дослідники припускають, магнітне випромінювання виходить від намагнічених раніше древніх порід, що знаходяться глибоко під поверхнею планети.

Також фахівці NASA стежать за марсіанськими вітрами, які переносять породу з однієї частини планети в іншу. Науковці цікавляться й ядром планети, для цього вивчають коливання і обертання Марса.

Наразі науковці дійшли висновку, що на Марсі зустрічаються землетруси, пилові вихори та дивні магнітні імпульси. Агентство має на меті вивчити кожне з цих явищ більш детально.

Нагадаємо, навесні минулого року апарат NASA, який встановлений на марсіанський посадковий модуль InSight, вперше зафіксував землетрус на Марсі.