NASA опубликовало новые подробности миссии InSight. Фото: nasa.gov

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало список достижений научной станции InSight, которая работает на Марсе.

Планетарный зонд оснащен рядом научных устройств. На борту робота есть сейсмометр для обнаружения землетрясений, датчики для измерения силы ветра и давления воздуха, а также магнитометр и датчик теплового потока, предназначенный для анализа температуры планеты. Эта техника позволяет ученым понять, как формируется каменистая планета, такая как Марс. Об этом сообщается на сайте NASA.

Отмечается, что за время работы зонда на Красной планете, исследователи зафиксировали ряд подземных толчков — так называемых марсотрясений. Отмечается, что они случились на глубине более 30 км и едва ощущались на поверхности. В ближайшее время ученые будут более детально исследовать это явление.

Кроме того, InSight обнаружил остатки магнитного поля Марса в глубокой котловине Хомстед. Исследователи предполагают, что магнитное излучение исходит от намагниченных раньше древних пород, находящихся глубоко под поверхностью планеты.

Также специалисты NASA следят за марсианскими ветрами, которые переносят породу из одной части планеты в другую. Ученые интересуются и ядром планеты, для этого изучают колебания и вращения Марса.

Сейчас ученые пришли к выводу, что на Марсе встречаются землетрясения, пыльные вихри и странные магнитные импульсы. Агентство хочет изучить каждое из этих явлений более подробно.

Напомним, весной прошлого года аппарат NASA, который установлен на марсианский посадочный модуль InSight, впервые зафиксировал землетрясение на Марсе.