Больницы в регионах проинспектировал Виктор Ляшко. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n134498-v-minzdrave-proverili-bolnicy-v-regionah-dlya-priema-pacientov-s-koronavirusom.html

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Министерство здравоохранения присвоило больницы на территории Житомирской и Ровенской областей, которые подготовлены для приема зараженных китайским коронавирусом.

Рабочую поездку в больницы Житомира, Ровно и Сарн 1 марта совершил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Чиновник пообщался с врачами, медсестрами, младшим медицинским персоналом, которые будут помогать пациентам в случае фиксации и распространения SARS-CoV-2. Об этом сегодня сообщает правительственный портал.

Отмечается, что медики готовы в случае необходимости работать сверхурочно. В трех вышеуказанных городах уже было проведено как минимум два-три обучения.

В Кабмине уверяют, что в больницах Житомира, Ровно и Сарн есть инфекционные боксы, выделенные специально на случай регистрации или подозрения на коронавирус. В Ровно в этих боксах побывали четыре человека с подозрением, что не подтвердились.

Медицинская система Украины готова к фиксации случая коронавирусной инфекции. У нас есть около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, инфекционные боксы, 2 тыс. врачей-инфекционистов, 5 тыс. медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах, — заверили в правительстве.

Напомним, в Украине более 2 тыс. специализированных инфекционных боксов для изоляции пациентов с подозрением на китайский коронавирус. Не все эти специализированные палаты в регионах отремонтированы по современным стандартам, но оборудованы необходимой аппаратурой.