Лікарні в регіонах проінспектував Віктор Ляшко. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n134498-u-moz-pereviryly-likarni-v-regionah-dlya-pryyomu-paciientiv-z-koronavirusom.html

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Міністерство охорони здоров’я визначило лікарні на території Житомирської та Рівненської областей, які підготовлені для прийому потенційно заражених китайським коронавірусом.

Робочу поїздку у лікарні Житомира, Рівного та Сарн 1 березня здійснив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Посадовець поспілкувався безпосередньо із лікарями, медсестрами, молодшим медичним персоналом, які будуть допомагати пацієнтам у випадку фіксації та поширення SARS-CoV-2. Про це сьогодні повідомляє урядовий портал.

Зазначається, що медики готові у разі потреби працювати понаднормово. Утрьох вищевказаних містах вже було проведено як мінімум два-три навчання.

У Кабміні запевняють, що у лікарнях Житомира, Рівного та Сарн є інфекційні бокси, що виділені спеціально на випадок реєстрації або підозри коронавірусу. У Рівному у цих боксах побували четверо осіб з підозрою, що не підтвердились.

Медична система України готова до фіксації випадку коронавірусної інфекції. В нас є близько 12 тис. ліжок в інфекційних стаціонарах, інфекційні бокси, 2 тис. лікарів-інфекціоністів, 5 тис. медичного персоналу, який працює в інфекційних лікарнях, — запевнили в уряді.

Нагадаємо, в Україні є понад 2 тис. спеціалізованих інфекційних боксів для ізоляції пацієнтів із підозрою на китайський коронавірус. Не всі ці спеціалізовані палати в регіонах відремонтовані за сучасними стандартами, але обладнані необхідною апаратурою.