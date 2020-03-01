Бойовики обстріляли машину з ракетного комплексу. Фото: ria.ru

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Окупанти 1 березня поблизу населеного пункту Нижньотепле відкрили вогонь із протитанкового ракетного комплексу по автомобілю з українськими військовими.

Машина доставляла на позиції українських військових продукти харчування. Ракета бойовиків влучила в кабіну автомобіля, один із бійців загинув. Ще двоє військовослужбовців дістали поранення, а ще двоє - бойові травми. Поранених та травмованих військових доправили в медичні заклади. Про це повідомив прес-центр штабу ООС.

У штабі припускають, що відкрив вогонь по автомобілю не звичайний найманець, а підготовлений оператор-навідник ПТРК Збройних сил Російської Федерації. Окупант зумів поцілити в машину з відстані майже 3 тис. 500 м.

Нагадаємо, в штабі ООС заявляли, що 1 березня внаслідок обстрілів російсько-окупаційних підрозділів один український захисник загинув. Троє військовослужбовців Об'єднаних сил сьогодні дістали поранення, а ще троє бійців дістали бойове ураження.

Окупанти обстрілювали позиції українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.