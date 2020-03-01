У Великій Британії лікують ігрову залежність. Фото: pickpik.com

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Всесвітня організація охорони здоров’я у 2019 році визнала ігрову залежність психічним розладом.

У Великій Британії вже працює перша клініка для лікування цього захворювання попри те, що нове законодавство вступить в силу лише в 2022 році. Цей медичний заклад наразі не користується популярністю у любителів комп’ютерних ігор. Про це заявила доктор Генрієтта Боуден-Джонс в ефірі передачі This Morning, передає Gamesindustry.biz.

За її словами, за перший місяць роботи клініку відвідали лише 43 особи, а на подальше лікування і госпіталізацію погодилися тільки 22 клієнти. Кілька осіб з цього списку вже проходять необхідні процедури, призначені лікарем.

Генрієтта Боуден зауважила, що любов підлітків до відеоігор — це нормальне явище. За її словами, лише невеликий відсоток геймерів демонструє втрату контролю над ситуацією і відчуває негативні наслідки через свою пристрасть до цього захоплення.

Наразі більшу частину пацієнтів закладу складають проблемні підлітки. Працівники лікарні відзначають, що діти, яких батьки характеризували як «чемних та слухняних», досить швидко перетворювалися в агресивних.

Медзаклад використовує передові методики лікування ігрової залежності: терапія не включає медикаментозне лікування, а доступ до відеоігор не обмежується повністю.

Нагадаємо, учені Університету Ланкастера з Великої Британії виявили значне поліпшення ефективності периферійного зору в людей, які грали в комп’ютерні ігри, котрі вимагають застосування периферійного зору.