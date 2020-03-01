В Великобритании лечат игровую зависимость. Фото: pickpik.com

https://racurs.ua/n134494-v-velikobritanii-zarabotala-specbolnica-dlya-geymerov-video.html

Ракурс

Всемирная организация здравоохранения в 2019 году признала игровую зависимость психическим расстройством.

В Великобритании уже работает первая клиника для лечения этого заболевания несмотря на то, что новое законодательство вступит в силу лишь в 2022 году. Это медицинское заведение пока не пользуется популярностью у любителей компьютерных игр. Об этом заявила доктор Генриетта Боуден-Джонс в эфире передачи This Morning, передает Gamesindustry.biz.

По ее словам, за первый месяц работы посетили клинику только 43 человека, а на дальнейшее лечение и госпитализацию согласились только 22 клиента. Несколько человек из этого списка уже проходят необходимые процедуры, назначенные врачом.

Генриетта Боуден отметила, что любовь подростков к видеоиграм — это нормальное явление. По ее словам, лишь небольшой процент геймеров демонстрирует потерю контроля над ситуацией и испытывает негативные последствия из-за своей страсти к этому увлечению.

Сейчас большую часть пациентов заведения составляют проблемные подростки. Работники больницы отмечают, что дети, которых родители характеризовали как «вежливых и послушных», довольно быстро превращались в агрессивных.

Медучреждение использует передовые методики лечения игровой зависимости: терапия включает медикаментозное лечение, а доступ к видеоиграм не ограничивается полностью.

Напомним, ученые Университета Ланкастера из Великобритании обнаружили значительное улучшение эффективности периферийного зрения у людей, которые играли в компьютерные игры, которые требуют использования периферийного зрения.