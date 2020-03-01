Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n134493-pogoda-v-ukraine-na-2-marta-gidrometcentr-prognoziruet-dojdi-i-shkvaly-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 2 марта ухудшится. Во все областях, кроме Донбасса и Харьковской области, ожидаются сильные порывы ветра 15−20 м/с. В Карпатах порывы ветра будут достигать 25−30 м/с.

В западных, северных и части центральных областей пройдут дожди. Ночью температура воздуха ожидается от 3° мороза в восточных областях до 5° тепла в западных. Днем прогнозируют 6−11° тепла. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 2 марта прогнозируется дождливая лишь днем. Температура воздуха ночью 2−4° тепла, а днем от 6−8° выше нуля.

Во Львове завтра ожидаются сильные дожди. Столбики термометров ночью покажут 1−3° тепла, днем 8−10° тепла.

В Одессе в понедельник переменная облачность. Ночью температура воздуха 2−4° тепла, днем 8−10° тепла.

В Днепре завтра будет облачно, без существенных осадков. Ночью температура воздуха 0−2° тепла, а днем ожидается 8−10° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки без осадков. Ночью температура воздуха от 1° мороза до 1° тепла, днем 8−10° тепла.

В Карпатах 2 марта прогнозируют осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью 1−5° тепла, днем 8−10° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 2 марта прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура в марте составит 1−7° тепла. По количеству осадков, то она, как ожидается, в марте будет находиться в пределах средних многолетних значений и составит 36−80 мм в горных районах и 36−80 мм на остальной территории Украины.