Прогноз погоды на март подготовили синоптики

Средняя месячная температура в марте будет на 2–3º выше средних многолетних значений, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n134436-prognoz-pogody-na-mart-opublikovali-sinoptiki.html

Ракурс

Прогноз погоды на март 2020 года озвучили синоптики.

Ожидается, что средняя месячная температура в первый месяц весны составит 1−7 ° тепла. Это на 2−3º выше средних многолетних значений, сообщает украинский Гидрометцентр.

Количество осадков в марте, как ожидается, будет находиться в пределах средних многолетних значений и составит 36−80 мм в горных районах и 36−80 мм на остальной территории Украины.

Синоптики отмечают, что обычно в марте возможны такие погодные явления как грозы, сильный ветер, гололед и налипание мокрого снега. Возможно кратковременное образование снежного покрова (в горах снежный покров может наблюдаться в течение всего месяца).

Абсолютный минимум температуры воздуха для марта, по результатам метеорологических наблюдений, составляет -22.- 37°, на юге — -11.-27º. Абсолютный максимум — +16.+29°.

Напомним, в прогнозе погоды на февраль синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура будет на 1,5−2,0º выше средних многолетних значений.