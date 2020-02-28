Прогноз погоди на березень підготували синоптики

Середня місячна температура в березні очікується на 2–3º вищою середніх багаторічних значень, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Прогноз погоди на березень 2020 року озвучили синоптики.

Очікується, що середня місячна температура в перший місяць весни становитиме 1−7° тепла. Це на 2−3º вище середніх багаторічних значень, повідомляє український Гідрометцентр.

Щодо кількості опадів, то вона, як очікується, в березні перебуватиме в межах середніх багаторічних значень і становитиме 36−80 мм у гірських районах та 36−80 мм на решті території України.

Синоптики зазначають, що зазвичай в березні можливі такі погодні явища як грози, сильний вітер, ожеледь та налипання мокрого снігу. Можливе короткочасне утворення снігового покриву (у горах сніговий покрив може спостерігатися впродовж усього місяця).

Абсолютний мінімум температури повітря для березня, за результатами метеорологічних спостережень, становить -22.-37°, на півдні — -11.-27º. Абсолютний максимум — +16.+29°.

Нагадаємо, у прогнозі погоди на лютий синоптики передбачали, що середня місячна температура буде на 1,5−2,0º вищою середніх багаторічних значень.