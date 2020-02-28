В Угорщині розшукують дочку колишнього мера Ужгорода

https://racurs.ua/ua/n134435-pidroblyala-dokumenty-v-ugorschyni-rozshukuut-dochku-kolyshnogo-mera-ujgoroda.html

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Дочку екс-мера Ужгорода Сергія Ратушняка Симону Сливич правоохоронні органи Угорщини оголосили в розшук.

Її оголосили в розшук у зв’язку з підробкою офіційних документів. Про це повідомляється на офіційному сайті поліції Угорщини.

Симону Сливич (5 травня 1991 року народження) подали в розшук 5 лютого 2020 року. Ініціатор — Кішвардське відділення поліції.

Сергій Ратушняк двічі був мером Ужгорода — з 1994 по 1998 роки, а також з 2006 по 2010 роки.

Раніше повідомлялося, що дружина і дочка Ратушняка мають подвійне громадянство — України та Угорщини. Сам Ратушняк має громадянство Словенії вже декілька років. В Україні, згідно з Конституцією, подвійне громадянство заборонене. При отриманні громадянства іншої країни потрібно відмовлятися від українського громадянства.

Нагадаємо, Ірина Антипенко, колишній народний депутат і екс-співробітник Адміністрації президента України, яка веде війну проти своєї дочки Діани Самойлик, оголошена в розшук за напад на її адвоката.

Антипенко повідомили про підозру за ч. 2 ст. 398 (погроза або насильство щодо захисника чи представника особи) Кримінального кодексу України.