В Венгрии разыскивают дочь бывшего мэра Ужгорода

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Ракурс

Дочь экс-мэра Ужгорода Сергея Ратушняка Симону Сливич правоохранительные органы Венгрии объявили в розыск.

Ее объявили в розыск в связи с подделкой официальных документов. Об этом сообщается на официальном сайте полиции Венгрии.

Симону Сливич (5 мая 1991 года рождения) подали в розыск 5 февраля 2020 года. Инициатор — Кишвардское отделения полиции.

Сергей Ратушняк дважды был мэром Ужгорода — с 1994 по 1998 года, а также с 2006 по 2010 года.

Ранее сообщалось, что супруга и дочь Ратушняка имеют двойное гражданство — Украины и Венгрии. Сам Ратушняк имеет гражданство Словении уже несколько лет. В Украине, согласно Конституции, двойное гражданство не разрешено. При получении гражданства другой страны нужно отказываться от украинского гражданства.

Напомним, Ирина Антипенко, бывший народный депутат и экс-сотрудник Администрации президента Украины, которая ведет войну против своей дочери Дианы Самойлик, объявлена в розыск за нападение на ее адвоката.

Антипенко сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 398 (угроза или насилие относительно защитника или представителя лица) Уголовного кодекса Украины.