Коронавирус из Китая во второй раз обнаружили в Беларуси. Карта: Global Cases by Johns Hopkins CSSE

https://racurs.ua/n134492-v-belarusi-zafiksirovali-vtoroy-sluchay-zarajeniya-koronavirusom-sars-cov-2-karta.html

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Коронавирус SARS-Cov-2 второй раз зафиксировали на территории Беларуси.

Опасное заболевание обнаружили у гражданки Беларуси из Витебска. Один из тестов на коронавирус дал положительный результат. Женщина и двое ее коллег ранее прибыли из Италии. После этого их вызвали в больницу, где взяли необходимые анализы. У двух других лиц тесты показали отрицательный результат. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

Один из тестов, которые были взяты у белоруски, проживающей в Витебской области, обнаружил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV — отметили в ведомстве.

Как сообщает BNOnews, в Великобритании зафиксировали 12 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных составляет 35 человек, шесть из них заразились во время путешествий. Кроме того, три новых случая заражения зафиксированы в Нидерландах, 385 новых случаев и 11 новых смертей в Иране, 210 новых случаев и одна новая смерть в Южной Корее.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Ранее сообщалось, что китайский коронавирус впервые обнаружили на территории Беларуси 28 февраля. Болезнь подтвердили у студента из Ирана, который 22 февраля прилетел из Баку. Пациента и тех лиц, которые контактировали с ним, поместили в закрытые боксы в инфекционной больнице Минска.

Напомним, количество жертв нового коронавируса в Китае составляет 2 тыс. 870 человек, выздоровели 41,8 тыс., а количество заразившихся превышает 79,8 тыс. человек.