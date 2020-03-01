Коронавірус із Китаю вдруге виявили у Білорусі. Карта: Global Cases by Johns Hopkins CSSE

https://racurs.ua/ua/n134492-u-bilorusi-zafiksuvaly-drugyy-vypadok-zarajennya-koronavirusom-sars-cov-2-karta.html

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Коронавірус SARS-Cov-2 вдруге зафіксували на території Білорусі.

Небезпечне захворювання виявили у громадянки Білорусі з Вітебська. Один із тестів на коронавірус дав позитивний результат. Жінка та двоє її колег раніше прибули з Італії. Після цього їх викликали до лікарні, де взяли необхідні аналізи. У двох інших осіб тести показали негативний результат. Про це 1 березня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я Білорусі.

Один з тестів, які були виконані у білоруски, що проживає у Вітебській області, виявив фрагмент РНК, який може належати типу коронавіруса 2019-nCoV, — зазначили у відомстві.

Як повідомляє BNOnews, у Великій Британії зафіксували 12 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих становить 35 осіб, шестеро з них заразилися під час мандрівок. Крім того, три нових випадки зараження зафіксовані в Нідерландах, 385 нових випадків та 11 нових смертей в Ірані, 210 нових випадків і одна нова смерть у Південній Кореї.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Раніше повідомлялося, що китайський коронавірус вперше виявили на території Білорусі 28 лютого. Хворобу підтвердили у студента з Ірану, який 22 лютого прилетів із Баку. Пацієнта та тих осіб, які контактували з ним, помістили в закриті бокси в інфекційної лікарні Мінська.

Нагадаємо, кількість жертв нового коронавірусу в Китаї становить 2 тис. 870 чоловік, одужали 41,8 тис., а кількість тих, хто заразився перевищує 79,8 тис. осіб.