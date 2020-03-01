У КНР різко скоротилися небезпечні викиди в атмосферу. Фото: iz.ru

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У Китайській Народній Республіці різко скоротилися викиди в атмосферу.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало знімки, які показують різке зниження рівня забруднень над країною. Американські фахівці заявляють, що це частково пов’язано з економічним спадом через поширення епідемії коронавірусу SARS-CoV-2 в КНР. Про це 1 березня повідомляє Sky News.

За інформацією фахівців, в повітрі над Китаєм наразі спостерігається значно менше вмісту діоксиду азоту. Це отруйний газ, який виділяється автотранспортними засобами, електростанціями та промисловими об'єктами.

У NASA стверджують, що скорочення забруднення вперше зареєстрували поблизу Уханя, але згодом повітря почало очищуватися по всій території країни.

Це вперше, коли я спостерігаю настільки різке падіння на такій великій площі для конкретної події, — зазначила дослідник якості повітря в NASA Фей Лю.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України ініціюватиме внесення змін до законодавства щодо оновлення допустимих норм шкідливих речовин у повітрі.