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У КНР різко скоротилися небезпечні викиди в атмосферу. Фото: iz.ru

Шкідливі викиди в атмосферне повітря у Китаї різко скоротилися — NASA (КАРТА)

1 бер 2020, 16:51
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У Китайській Народній Республіці різко скоротилися викиди в атмосферу.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало знімки, які показують різке зниження рівня забруднень над країною. Американські фахівці заявляють, що це частково пов’язано з економічним спадом через поширення епідемії коронавірусу SARS-CoV-2 в КНР. Про це 1 березня повідомляє Sky News.

За інформацією фахівців, в повітрі над Китаєм наразі спостерігається значно менше вмісту діоксиду азоту. Це отруйний газ, який виділяється автотранспортними засобами, електростанціями та промисловими об'єктами.

У NASA стверджують, що скорочення забруднення вперше зареєстрували поблизу Уханя, але згодом повітря почало очищуватися по всій території країни.

Це вперше, коли я спостерігаю настільки різке падіння на такій великій площі для конкретної події, — зазначила дослідник якості повітря в NASA Фей Лю.

У Китаї різко скоротилися небезпечні викиди в атмосферу. Карта: NASA

У Китаї різко скоротилися небезпечні викиди в атмосферу. Карта: NASA

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України ініціюватиме внесення змін до законодавства щодо оновлення допустимих норм шкідливих речовин у повітрі.


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