В КНР резко сократились опасные выбросы в атмосферу. Фото: iz.ru

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В Китайской Народной Республике резко сократились выбросы в атмосферу.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимки, которые показывают резкое снижение уровня загрязнений над страной. Американские специалисты заявляют, что это частично связано с экономическим спадом из-за распространения эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в КНР. Об этом 1 марта сообщает Sky News.

По информации специалистов, в воздухе над Китаем сейчас наблюдается значительно меньше содержания диоксида азота. Это ядовитый газ, который выделяется автотранспортными средствами, электростанциями и промышленными объектами.

В NASA утверждают, что сокращение загрязнения впервые зарегистрировали вблизи Уханя, но вскоре воздух начал очищаться по всей территории страны.

Это впервые, когда я наблюдаю столь резкое падение в такой большой площади для конкретного события, — отметила исследователь качества воздуха в NASA Фэй Лю.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины инициирует внесение изменений в законодательство относительно обновления допустимых норм вредных веществ в воздухе.