Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 2 березня погіршиться. У всі областях, крім Донбасу та Харківської області, очікуються сильні пориви вітру 15−20 м/с. У Карпатах пориви вітру сягатимуть 25−30 м/с.

У західних, північних та частині центральних областей пройдуть дощі. Вночі температура повітря очікується від 3° морозу в східних областях до 5° тепла в західних. Вдень прогнозують 6−11° тепла. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 2 березня прогнозується дощова лише вдень. Температура повітря вночі 2−4° тепла, а вдень від 6−8° вище нуля.

У Львові завтра очікуються сильні дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° тепла, вдень 8−10° тепла.

В Одесі в понеділок мінлива хмарність. Вночі температура повітря від 2−4° тепла, вдень 8−10° тепла.

У Дніпрі завтра буде хмарно, без істотних опадів. Вночі температура повітря 0−2° тепла, а вдень очікується 8−10° тепла.

У Харкові найближчої доби без опадів. Вночі температура повітря від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8−10° тепла.

У Карпатах 2 березня прогнозують опади у виді дощу. Температура повітря вночі 1−5° тепла, вдень 8−10° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 2 березня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що середня місячна температура в березні становитиме 1−7° тепла. Щодо кількості опадів, то вона, як очікується, в березні перебуватиме в межах середніх багаторічних значень і становитиме 36−80 мм у гірських районах та 36−80 мм на решті території України.