Коронавірус у Європі. Карта: google.com/maps/

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У Чехії сьогодні зафіксовано перші три випадки зараження китайським коронавірусом SARS-Cov-2.

У трьох пацієнтів виявляли «легкі симптоми» коронавірусу. Всі інфіковані прибули з півночі Італії. Міністр охорони здоров’я Чехії Адам Войтех застеріг громадян від поїздок у регіони Італії, де зафіксовано найбільше число випадків захворювання в Європі. Про це 1 березня повідомляє BNOnews у Twitter.

Ми просимо всіх дуже серйозно подумати про те, щоб не їздити в ці регіони для відпочинку або лижних поїздок, тому що існує небезпека, — зазначив міністр.

Китайський коронавірус також вперше виявили у Домініканській Республіці. Інфікована особа прибула з Італії.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом SARS-Cov-2 у світі наразі зросла до 87 тис. 685 осіб, померли 2 тис. 995 осіб. Поза межами Китаю захворіли 7 тис. 476 осіб, померли 114 осіб. Також суттєво зросла кількість інфікованих в Італії — до 1 тис. 128 осіб, Південній Кореї — 3 тис. 736 осіб та Ірані — 978 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі зафіксували другий випадок зараження коронавірусом, вперше вірус виявили на території Вірменії. У Великій Британії зафіксували 12 нових випадків зараження коронавірусом. Крім того, три нових випадки зараження зафіксовані в Нідерландах, 385 нових випадків та 11 нових смертей в Ірані.