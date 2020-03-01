Бойовики знову обстрілювали позиції захисників України на Донбасі. Фото: flickr.com

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Війна на Донбасі забрала життя ще одного українського героя. У неділю, 1 березня, внаслідок обстрілів російсько-окупаційних підрозділів один український захисник загинув.

Троє військовослужбовців Об'єднаних сил сьогодні дістали поранення, а ще троє бійців дістали бойове ураження. За минулу добу ворог обстрілював позиції українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомив прес-центр штабу Об'єднаних сил.

Загиблий герой виявився мешканцем Львівщини. Голова Львівської ОДА Максим Козицький на власній сторінці у Facebookнаписав, що сьогодні в районі Попасної загинув контрактник з 72 бригади «Чорних запорожців» Ігор Гавриляк, 1986 року народження. За словами губернатора, війна на Донбасі забрала життя вже 313 жителів області.

Нагадаємо, 29 лютого окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу позиції українських військових поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Мар'їнка». Внаслідок обстрілу двоє українських воїнів дістали поранення.