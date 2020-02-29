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Коронавірус в Ірані. Фото: Еспресо.TV

Коронавірус: в Ірані місцеві жителі підпалили лікарню, у яку нібито помістили на карантин хворих на COVID-19 (ВІДЕО)

29 лют 2020, 20:47
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Коронавірус буквально розділив народи і нації на заражених і не заражених. В іранському місті Бендер-Аббас місцеві жителі підпалили частину лікарні.

У місті з’явилися чутки про те, що до медзакладу доставлені хворі на COVID-19 з міста Кум, який є епіцентром коронавірусу в Ірані, повідомляє Al Arabia.

Згідно з чутками, у медзакладі на карантині знаходяться десять осіб, у яких підтверджено зараження на коронавірус.

Дана інформація довела до сказу деяких місцевих жителів, які вирішили спалити «осередок зараження».

Місцева влада стверджує, що дані чутки не відповідають дійсності і є відвертою брехнею. У лікарні дійсно обладнано спеціальне відділення для хворих на коронавірус, але воно поки що пустує, заявляють представники місцевої влади.

У Міністерстві охорони здоров’я Ірану повідомляють, що на сьогоднішній день у країні зафіксовано 388 випадків інфікування коронавірусом, 34 людини померли від інфекції.

Карта поширення коронавырусу SARS-Cov-2 (оновлюється).


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