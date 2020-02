Коронавірус буквально розділив народи і нації на заражених і не заражених. В іранському місті Бендер-Аббас місцеві жителі підпалили частину лікарні.

У місті з’явилися чутки про те, що до медзакладу доставлені хворі на COVID-19 з міста Кум, який є епіцентром коронавірусу в Ірані, повідомляє Al Arabia.

Згідно з чутками, у медзакладі на карантині знаходяться десять осіб, у яких підтверджено зараження на коронавірус.

Дана інформація довела до сказу деяких місцевих жителів, які вирішили спалити «осередок зараження».

Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19#CoronaVirus#Pandemicpic.twitter.com/9xBa0ILU38