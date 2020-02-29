Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Азербайджанські авіалінії. Фото: SalamNews

Коронавірус: Азербайджан припиняє авіасполучення з Іраном

29 лют 2020, 19:58
999

Коронавірус на Близькому Сході лютує в Ірані, тому сусідні країни намагаються захистити себе від поширення смертельної інфекції. Із сьогоднішнього дня компанія «Азербайджанські авіалінії» (AZAL) призупиняє польоти до Ірану.

Авіасполучення з Іраном призупиняється у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, повідомляє компанія AZAL у Facebook.

Сьогодні ввечері літак компанії Buta Airways, яка є структурним підрозділом AZAL, зробить останній авіарейс за маршрутом Баку — Тегеран.

Після цього літак повернеться в Баку без пасажирів на борту.

Також призупиняє авіарейси в Баку тегеранська авіакомпанія Iran Air.

Слід зазначити, що раніше AZAL скоротив кількість авіарейсів до Ірану, а тепер і зовсім вирішив відмовитися від польотів у даному напрямку.

Крім того, Азербайджан також обмежив сухопутне сполучення з Іраном на два тижні.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше