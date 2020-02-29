Коронавірус: Азербайджан припиняє авіасполучення з Іраном

Азербайджанські авіалінії. Фото: SalamNews

https://racurs.ua/ua/n134470-koronavirus-azerbaydjan-prypynyaie-aviaspoluchennya-z-iranom.html

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Коронавірус на Близькому Сході лютує в Ірані, тому сусідні країни намагаються захистити себе від поширення смертельної інфекції. Із сьогоднішнього дня компанія «Азербайджанські авіалінії» (AZAL) призупиняє польоти до Ірану.

Авіасполучення з Іраном призупиняється у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, повідомляє компанія AZAL у Facebook.

Сьогодні ввечері літак компанії Buta Airways, яка є структурним підрозділом AZAL, зробить останній авіарейс за маршрутом Баку — Тегеран.

Після цього літак повернеться в Баку без пасажирів на борту.

Також призупиняє авіарейси в Баку тегеранська авіакомпанія Iran Air.

Слід зазначити, що раніше AZAL скоротив кількість авіарейсів до Ірану, а тепер і зовсім вирішив відмовитися від польотів у даному напрямку.

Крім того, Азербайджан також обмежив сухопутне сполучення з Іраном на два тижні.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).