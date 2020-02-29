Коронавірус: Азербайджан припиняє авіасполучення з Іраном

Коронавірус: Азербайджан припиняє авіасполучення з Іраномhttps://racurs.ua/ua/n134470-koronavirus-azerbaydjan-prypynyaie-aviaspoluchennya-z-iranom.htmlРакурс
Коронавірус на Близькому Сході лютує в Ірані, тому сусідні країни намагаються захистити себе від поширення смертельної інфекції. Із сьогоднішнього дня компанія «Азербайджанські авіалінії» (AZAL) призупиняє польоти до Ірану.
Авіасполучення з Іраном призупиняється у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, повідомляє компанія AZAL у Facebook.
Сьогодні ввечері літак компанії Buta Airways, яка є структурним підрозділом AZAL, зробить останній авіарейс за маршрутом Баку — Тегеран.
Після цього літак повернеться в Баку без пасажирів на борту.
Також призупиняє авіарейси в Баку тегеранська авіакомпанія Iran Air.
Слід зазначити, що раніше AZAL скоротив кількість авіарейсів до Ірану, а тепер і зовсім вирішив відмовитися від польотів у даному напрямку.
Крім того, Азербайджан також обмежив сухопутне сполучення з Іраном на два тижні.
Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).