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Ракурс
Азербайджанские авиалинии. Фото: SalamNews

Коронавирус: Азербайджан прекращает авиасообщение с Ираном

29 фев 2020, 19:58
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Коронавирус на Ближнем Востоке свирепствует в Иране, поэтому соседние страны пытаются защитить себя от распространения смертельной инфекции. С сегодняшнего дня компания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приостанавливает полеты в Иран.

Авиасообщение с Ираном приостанавливается в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщает компания AZAL в Facebook.

Сегодня вечером самолет компании Buta Airways, которая является структурным подразделением AZAL, совершит последний авиарейс по маршруту Баку — Тегеран.

После этого самолет возвратится в Баку без пассажиров на борту.

Также приостанавливает авиарейсы в Баку тегеранская авиакомпания Iran Air.

Следует отметить, что ранее AZALсократил количество авиарейсов в Иран, а теперь и вовсе решил отказаться от полетов в данном направлении.

Кроме того, Азербайджан также ограничил сухопутное сообщение с Ираном на две недели.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Источник: Ракурс


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