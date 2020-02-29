Коронавирус: Азербайджан прекращает авиасообщение с Ираном

Азербайджанские авиалинии. Фото: SalamNews

https://racurs.ua/n134470-koronavirus-azerbaydjan-prekraschaet-aviasoobschenie-s-iranom.html

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Коронавирус на Ближнем Востоке свирепствует в Иране, поэтому соседние страны пытаются защитить себя от распространения смертельной инфекции. С сегодняшнего дня компания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приостанавливает полеты в Иран.

Авиасообщение с Ираном приостанавливается в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщает компания AZAL в Facebook.

Сегодня вечером самолет компании Buta Airways, которая является структурным подразделением AZAL, совершит последний авиарейс по маршруту Баку — Тегеран.

После этого самолет возвратится в Баку без пассажиров на борту.

Также приостанавливает авиарейсы в Баку тегеранская авиакомпания Iran Air.

Следует отметить, что ранее AZALсократил количество авиарейсов в Иран, а теперь и вовсе решил отказаться от полетов в данном направлении.

Кроме того, Азербайджан также ограничил сухопутное сообщение с Ираном на две недели.

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