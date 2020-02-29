Позачергове засідання Верховної Ради: оголошено порядок денний

Верховна Рада. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n134469-pozachergove-zasidannya-verhovnoyi-rady-ogolosheno-poryadok-dennyy.html

Ракурс

Позачергове засідання Верховної Ради, яке ініціював президент України Володимир Зеленський, розпочнеться 4 березня о 16.00. Раніше передбачалося, що на даному засіданні парламент голосуватиме за відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Сьогодні на офіційному сайті Верховної Ради був опублікований порядок денний позачергового засідання парламенту.

До порядку денного включені чотири законопроекти, серед яких проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям закону України «Про запобігання корупції», який буде розглядатися у другому читанні.

Передостаннім внесено питання про Кабінет міністрів України, але не уточнюється, що саме буде розглядатися.

Останнім пунктом порядку денного є розгляд питань про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора у сфері подолання корупції в країні і зміцнення правопорядку.