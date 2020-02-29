Внеочередное заседание Верховной Рады: оглашена повестка дня

Верховная Рада. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n134469-vneocherednoe-zasedanie-verhovnoy-rady-oglashena-povestka-dnya.html

Ракурс

Внеочередное заседание Верховной Рады, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский, состоится 4 марта в 16.00. Ранее предполагалось, что на данном заседании парламент будет голосовать за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Сегодня на официальном сайте Верховной Рады была опубликована повестка дня внеочередного заседания парламента.

В повестку дня включены четыре законопроекта, среди которых проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины «О предотвращении коррупции», который будет рассматриваться во втором чтении.

Предпоследним внесен вопрос о Кабинете министров Украины, но не уточняется, что именно будет рассматриваться.

Последним пунктом повестки дня является рассмотрение вопросов о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в стране и укрепления правопорядка.