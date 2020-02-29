4 марта могут голосовать за отставку Гончарука. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n134458-izmeneniya-v-kabmine-na-zasedanii-rady-budut-golosovat-za-otstavku-goncharuka-smi.html

Ракурс

Отставка Алексея Гончарука может произойти уже в среду, 4 марта. На инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским внеочередном заседании Верховная Рада, вероятно, будет голосовать за отставку премьер-министра.

Голосов за его отставку хватит. Об этом заявил источник в Офисе президента, пишет «Украинская правда».

При этом отмечается, что может не набраться голосов за назначение нового премьер-министра. Поэтому и.о. главы Кабмина могут назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Источник в Офисе президента отметил, что в пятницу состоялась встреча Гончарука с президентом Владимиром Зеленским, где президент упрекал премьера за неудовлетворительную работу Кабмина. Замечания касались падения экономики и промышленного производства, медицинской реформы, ситуации с коронавирусом и платежек за коммунальные услуги.

Гончарук признал, что есть недоработки и отметил, что не имеет претензий только к трем министрам, в частности, министру юстиции Денису Малюську. При этом премьер пока что не написал заявление об отставке.

Напомним, ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил, что Кабинет министров Украины может поменять свой состав. Соответствующие решения планируют принять на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта. При этом Арахамия заявил, что бизнесмен Сергей Тигипко не будет назначен на должность премьер-министра Украины.

Как писал «Ракурс», о созыве внеочередного пленарного заседания ранее сообщили на сайте Верховной Рады. Позже в Офисе президента добавили, что на заседании обсудят ряд законопроектов, которые, в частности, касаются и Кабинета министров Украины.