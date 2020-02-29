Арахамия исключил назначение Тигипко премьером. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n134451-arahamiya-izmeneniya-v-kabmine-budut-no-tigipko-premerom-ne-naznachat.html

Ракурс

Кабинет министров Украины может поменять свой состав. По словам главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, такое решение было принято в связи с ситуацией в стране.

По его словам, сейчас приближается экономический кризис, «есть признаки» этого. Также существует возможность эпидемии коронавируса, поэтому Кабинет министров нужно превратить в штаб, а для этого нужно сделать несколько кадровых решений. Об этом Арахамия рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

В то же время, отметил председатель фракции, кандидатура бизнесмена Сергея Тигипко не будет рассматриваться на пост главы правительства. При этом Арахамия отказался называть какие-либо фамилии, которых могут назначить в новый состав Кабмина, хотя подтвердил, что ему известны эти изменения. Он не захотел подставлять этих людей, ведь на них, по его мнению, сразу польется грязь.

Кроме того, парламент рассмотрит законопроекты, которые блокируются рассмотрением «земельных правок». Также ожидается, что нардепы заслушают отчет правоохранительных органов.

Как писал «Ракурс», о созыве внеочередного пленарного заседания ранее сообщили на сайте Верховной Рады. Позже в Офисе президента сообщили, что на заседании обсудят ряд законопроектов, которые, в частности, касаются и Кабинета министров Украины.