Зеленский объяснил, зачем созвал внеочередное заседание Рады. Фото: Спілка блогерів України

https://racurs.ua/n134447-budut-obsujdat-kabmin-zelenskiy-obyasnil-zachem-sozval-vneocherednoe-zasedanie-rady.html

Ракурс

Кабинет министров Украины будут обсуждать на внеочередном заседании Верховной Рады, которое назначено на 4 марта, на 16.00.

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание парламента, чтобы рассмотреть ряд законопроектов, которые, в частности, касаются и Кабинета министров Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский может отправить премьер-министра Украины Алексея Гончарука в отставку. Если это будет сделано, то в отставку уйдет и весь Кабмин. Должность Гончарука может занять бывший народный депутат Сергей Тигипко.

Также на внеочередном заседании парламента Зеленский намерен заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Как писал «Ракурс», о созыве внеочередного пленарного заседания ранее сообщили на сайте Верховной Рады.

Напомним, ранее Гончарук сообщил, что он встречался с Тигипко, «как и со многими людьми». Так он прокомментировал слухи о своем очередном «увольнении».