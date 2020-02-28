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Зеленский объяснил, зачем созвал внеочередное заседание Рады. Фото: Спілка блогерів України

Будут обсуждать Кабмин: Зеленский объяснил, зачем созвал внеочередное заседание Рады

28 фев 2020, 20:53
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Кабинет министров Украины будут обсуждать на внеочередном заседании Верховной Рады, которое назначено на 4 марта, на 16.00.

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание парламента, чтобы рассмотреть ряд законопроектов, которые, в частности, касаются и Кабинета министров Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский может отправить премьер-министра Украины Алексея Гончарука в отставку. Если это будет сделано, то в отставку уйдет и весь Кабмин. Должность Гончарука может занять бывший народный депутат Сергей Тигипко.

Также на внеочередном заседании парламента Зеленский намерен заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Как писал «Ракурс», о созыве внеочередного пленарного заседания ранее сообщили на сайте Верховной Рады.

Напомним, ранее Гончарук сообщил, что он встречался с Тигипко, «как и со многими людьми». Так он прокомментировал слухи о своем очередном «увольнении».


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