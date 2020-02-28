Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, созывает внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Оно состоится 4 марта в 16.00.

Такое решение было принято в пятницу, 28 февраля. Об этом сообщается на сайте парламента.

В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады (Дмитрия Разумкова — ред.) от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва, — говорится в сообщении.

Повестка дня внеочередной сессии на данный момент неизвестна.

В соответствии с календарным планом проведения сессии, утром 4 марта состоится очередное пленарное заседание, после обеда нардепы должны работать в комитетах.

Как писал «Ракурс», заседание комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации требуют срочно провести народные депутаты.